Schip ramt sluisdeur Pleidelsheim: miljoen euro schade

Twitter

PLEIDELSHEIM 04 september 2019, 15:05

Een binnenvaartschip is zaterdag 31 augustus rond 12.30 uur met hoge snelheid in de sluis van Pleidelsheim op de Neckar gevaren. Het schip was in de afvaart en ramde eerst de stootbalk in de sluis en daarna de gesloten benedensluisdeur van de rechterkolk, die zwaar werd beschadigd.