Schuttevaer Premium Londen stelt snelheidsbeperking snelvarende open boten in

LONDEN 29 juli 2019, 11:56

Port of London Authority (havenbedrijf Londen) heeft een snelheidsbeperking ingesteld voor snelvarende open boten op de Thames. Die mogen in het donker voortaan niet sneller varen dan 12 knopen (22 km/u). Ongevallen met dergelijke boten deden zich recent ook in Nederland en Belgiƫ voor.

1 / 1 De RHIB Tiger One die in volle vaart op een vier meter lange meetboei voer (foto MAIB) De RHIB Tiger One die in volle vaart op een vier meter lange meetboei voer (foto MAIB)