Zandkreek en Ben-Gus beide schuldig aan aanvaring

TERNEUZEN 24 juli 2019, 16:28

De twee binnenvaartschepen Zandkreek en Ben-Gus, die op 4 maart 2015 in Terneuzen frontaal met elkaar in aanvaring kwamen, hebben beide schuld aan dit ongeval. Dat is het oordeel van de rechtbank in Rotterdam in een zaak waarin de twee eigenaren elkaar aansprakelijk stellen voor de schade.