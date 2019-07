Schuttevaer Premium Eigenaar Tokaj 2 verantwoordelijk voor schade Oostersluisbrug Facebook

De eigenaar van het Hongaarse schip dat in juli 2016 tegen een van de bruggen over de Oostersluis in Groningen aanvoer is verantwoordelijk voor de schade van die aanvaring. Dat heeft het team Handel en Haven van de rechtbank in Rotterdam bepaald.