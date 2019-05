Schuttevaer Premium Schipper met slok op vaart op krib Facebook

Een Duits binnenvaartschip is woensdagmorgen 29 mei in alle vroegte op de Weser op een krib gevaren. Het schip was met 36 containers in de opvaart onderweg van Bremerhaven naar Wolfsburg.