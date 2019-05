Schuttevaer Premium Mr dr Welmoed van der Velde eerste vrouw in Tuchtcollege Facebook

Twitter

Email AMSTERDAM 27 mei 2019, 15:45

Het Tuchtcollege voor de Scheepvaart beschouwt 2018 als een ‘redelijk druk’ jaar met, net als in 2017, 12 zaken. In alle gevallen draaide het om de vraag of sprake was van handelen of nalaten in strijd met goede zeemanschap ten opzichte van opvarenden, schip, lading, milieu of de overige scheepvaart.