Duitse Kustwacht laat twee schepen bij Lemwerder bouwen

LEMWERDER 16 mei 2020, 18:29

In het kader van de vlootvernieuwing van de Duitse Kustwacht worden op de werf Abeking & Rasmussen in Lemwerder, bij Bremen, twee nieuwe multi purpose schepen gebouwd. De 95 meter lange schepen kosten ruim 200 miljoen euro per stuk. Ingebruikname van de eerste twee staat voor 2023 en 2024 gepland. De werf heeft een optie voor een derde identiek exemplaar. Of dat wordt gebouwd wordt dit jaar nog beslist.