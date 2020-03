Wärtsilä ontwikkelt visie op verduurzaming scheepvaart

De Wärtsilä 31SG is een mediumspeed aardgas- of LNG-motor voor hybride en gas-elektrische aandrijvingen. De motor haalt een thermische efficiëntie van 50%. De foto toont een 20V-versie. De motor is in versies van 8 tot 20 cilinders (4,2 tot 8,8 MW) vanaf het tweede kwartaal 2021 leverbaar. De in 2015 als eerste op de markt gekomen dieselversie van de 31-serie haalde het Guinness Book of Records als zuinigste viertakt dieselmotor ooit, met een verbruik van 165 gram per kWh. (Foto Wärtsilä)