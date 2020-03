Schuttevaer Premium Kijk terug: het Scheepsmotoren Webinar Facebook

In de aanloop naar het – wegens corona uitgestelde – Schuttevaer Scheepsmotoren Event 2020 was er woensdag 25 maart een ingelast Scheepsmotoren Webinar. Vier sprekers gingen in op de actualiteit van scheepsmotoren en green deal, als voorproefje op het event op 10 juni. Als het dan kan en mag, in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.