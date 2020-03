Koedood klaar voor Stage V

Deze ‘Stage V compliant’ Mitsubishi S12R-(Z3) MPTAW voortstuwingsmotor (HD 940 kW bij 1600 toeren) staat in de showroom van de Koedood Marine Group in Hendrik Ido Ambacht. Hij is uitgerust met een uitlaatgassenreinigingssysteem van Emigreen met SCR-katalysator en roetfilter. (Foto Hans Heynen)