Scheepsmotoren Event naar 10 juni, ingelast webinar 25 maart

Schuttevaers vrijwel uitverkochte Scheepsmotoren Event 2020 wordt vanwege de Coronacrisis verplaatst naar woensdag 10 juni op dezelfde locatie, de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.

Op de oorspronkelijke datum, woensdag 25 maart, is er een ingelast Scheepsmotoren Webinar, dat op internet gratis te volgen is voor iedereen met interesse in scheepsmotoren. In een kort praatprogramma gaat een drietal sprekers – BLN-voorzitter Dominic Schrijer, EICB-directeur Khalid Tachi, directeur Peter Snijders van Koedood en VIV-directeur Michel Voorwinde, onder leiding van Schuttevaer-hoofdredacteur Dirk van der Meulen – in op actualiteiten rond de ambitieuze Green Deal en de onontkoombare vergroening aan boord.

Kijkers kunnen tijdens het webinar vragen stellen die direct of later tijdens het event worden beantwoord. Inschrijven voor het webinar kan via www.scheepsmotorenevent.nl/webinar (DvdM)