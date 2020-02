Schuttevaer Premium Klimaatneutraal feest op Blue Rhapsody Facebook

Twitter

Email ARNHEM 03 februari 2020, 09:35

Het partyschip Blue Rhapsody van rederij Constant in Beweging in Arnhem heeft in december voor het eerst een evenement gedraaid op 100% HVO (hydrotreated vegetable oil), plantaardige olie, ofwel frituurvet.