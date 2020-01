Schuttevaer Premium Eerste transportschip vloeibare waterstof verlaat droogdok Facebook

KOBE 26 januari 2020, 08:53

Voortaan kan waterstof ook per schip worden vervoerd. Het eerste transportschip voor vloeibare waterstof ter wereld heeft het droogdok van Kawasaki Heavy Industries verlaten. Het schip is Suiso Frontier gedoopt en komt later dit jaar in de vaart.