Maersk gaat accupakket testen op Maersk Cape Town

Rederij Maersk gaat nog dit jaar een container met daarin een 600 kWh accupakket plaatsen aan boord van het containerschip Maersk Cape Town. Met het systeem wil de rederij onnodig gebruik van generatoren en daarmee de uitstoot van CO2 verminderen, onder meer bij plotselinge piekbelastingen van het elektrische systeem zoals bij het inschakelen van boegschroeven.

Op dat moment kan het pakket 1800 kVa aan vermogen leveren. Ook kan het accupakket inspringen bij een korte storing in het elektrische systeem. Omdat van de generatoren minder vaak een plotselinge hogere prestatie wordt gevraagd kan op het regulier onderhoud worden bespaard, aldus COO Søren Toft van Maersk tegenover Container News. ‘Verder is het een stap in de richting van verdere elektrificatie van onze vloot en terminals, passend in ons streven om in 2025 CO2 neutraal te zijn. Door dit pilot project zullen we meer inzicht krijgen in de diverse mogelijkheden. We beseffen ook dat we nog ver verwijderd zijn van elektrische aandrijving op onze schepen. Maar we gaan steeds weer nieuwe technieken ontwikkelen en testen.’

De Maersk Cape Town is een van de schepen van de rederij die zijn voorzien van een warmte-terugwinningsinstallatie. Met die warmte kunnen de accu’s mede worden geladen anders dan dat die warmte rechtstreeks de schoorsteen uit gaat.

‘Het is een van de methodes om brandstof te besparen die anders wordt gebruikt voor elektrische systemen die niet met de aandrijving te maken hebben’, aldus Ole Graa, hoofd van de afdeling Vloot Technologie bij Maersk.

Producent van het accusysteem is Trident Marine Systems uit Odense; de container wordt binnenkort naar Singapore vervoerd en op de Maersk Cape Town worden geïnstalleerd. In 2020 volgt dan de eerste reis op de vaste route van het in 2011 gebouwde 249 meter lange schip (4500 TEU) naar West-Afrika. Klassenbureau American Bureau of Shipping zal het project ook begeleiden en monitoren. (WdN)