Eerste vaste LNG-bunkerstation in Europa aan de Rijn bij Keulen

Keulen 26 augustus 2019, 14:27

Nabij de Niehler Hafen aan de Rijn in Keulen heeft PitPoint Clean Fuels uit Nieuwegein het eerste shore-to-ship bunkerstation voor LNG in Europa gebouwd. Over enkele weken, na een aantal tests, is het station operationeel. Tot nu toe vindt bunkering van LNG aangedreven schepen plaats met tankschepen of tankauto’s.