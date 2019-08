Schuttevaer Premium A-Rosa neemt eerste hybride schip in 2021 in de vaart Facebook

Rostock 26 augustus 2019, 13:55

Riviercruiserederij A-Rosa uit Rostock neemt in 2021 haar eerste hybride schip in de vaart. Het is de E-Motion die diesel-elektrisch wordt aangedreven met 1,2 MWH batterijen, onderweg op peil gehouden door generatoren en in havens door walstroom.