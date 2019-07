Schuttevaer Premium Damen Duinkerken bouwt eerste sleephopper om naar LNG Facebook

Twitter

Email DUINKERKEN 14 juli 2019, 08:30

De Franse sleephopperzuiger TSHD Samuel de Champlain is bij Damen Shiprepair in Duinkerken in Frankrijk als eerste baggerschip in Europa omgebouwd naar een dual fuel-voortstuwing op LNG en gasolie.