Schuttevaer Premium ‘Een langzaamloper lekt niet, die markeert zijn territorium’ Facebook

Twitter

Email Papendrecht 07 juni 2019, 11:54

Alleskunner Wim Mendelts heeft zaterdag 25 mei, te midden van een publiek met naar schatting 1000 jaar motorkennis, de Schuttevaer SHVP Wisseltrofee in ontvangst genomen in het museum van de SHVP in Papendrecht. Hij is de trotse winnaar van de 18de editie van de jaarlijkse Schuttevaer Motorenquiz en leverde een uitzonderlijke prestatie.