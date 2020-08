Schuttevaer Premium Terrein voormalige scheepswerf Tukker te koop Facebook

GORINCHEM 10 augustus 2020, 14:54

Het Rijksvastgoedbedrijf biedt binnenkort de voormalige scheepswerf Tukker in Gorinchem te koop aan. Botenbouw Tukker BV werd in 2015 failliet verklaard na ruim 50 jaar actief te zijn geweest in de bouw van knikspant motorvletten en roeiboten voor plezier- en beroepsvaart.