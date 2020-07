Dringend geld nodig voor behoud schip Noordborg Facebook

De Stichting MS Noordborg is naarstig op zoek naar geld om de laatst overgebleven originele Nederlandse kustvaarder Noordborg te redden van de sloop.

1 / 1 De houtcoaster Noordborg wacht al jaren op een nieuwe eigenaar. (Foto Stichting MS Noordborg) De houtcoaster Noordborg wacht al jaren op een nieuwe eigenaar. (Foto Stichting MS Noordborg)

Het schip is in 1962 bij Amels in Makkum gebouwd voor Royal Wagenborg en uitgerust met een Brons 4ED van 220 pk. Het schip verkeert nog praktisch in originele staat, maar ligt intussen al lange tijd te wachten op een nieuwe eigenaar. Het unieke coastertje ontbeert onderhoud en gaat zienderogen achteruit. De in 2019 opgerichte Stichting Noordborg wil dit stoppen en is een crowdfunding-actie begonnen om het schip te kunnen kopen. Er bestaan plannen om het te gebruiken als tentoonstellingsruimte van het Brons Museum. Voor de aankoop is 120.000 euro nodig. De actie heeft intussen ruim 12.000 euro opgeleverd, maar dat is nog niet in de buurt van het benodigde bedrag. De stichting roept u op deel te nemen en te doneren voor behoud van het schip. ‘Doneer alstublieft maximaal, want dit zou wel eens de allerlaatste kans kunnen zijn om dit unieke project te realiseren. Omdat Stichting Noordborg een Nederlandse ANBI-organisatie is, is uw gift fiscaal aftrekbaar.’

U kunt uw donatie rechtstreeks maken door op deze link te klikken. (PN)