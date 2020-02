Schuttevaer Premium Riveer herdenkt veerdienst in oorlogstijd Facebook

GORINCHEM 29 februari 2020, 12:05

Veerdienst Riveer in Gorinchem organiseert 13 en 14 maart tweemaal twee avondrondvaarten in het kader van 75 jaar bevrijding. Met een bijzondere audiovisuele productie blikt het veerbedrijf tijdens deze avonden terug op de veerdienst in oorlogstijd. Dat gebeurt op de veerpont Gorinchem VIII.