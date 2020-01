Schuttevaer Premium Nederlandse O 13 blijft vermist Facebook

Ze worden nog steeds gevonden. Elk jaar weer. Buitenlandse onderzeeboten die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn verdwenen. Dit jaar een Duitse in Turkse wateren, een Britse vlak voor de kust van Malta en een Amerikaanse in Japanse wateren vlakbij Okinawa. Dit tot opluchting van de nabestaanden van de omgekomen bemanningsleden. Hun oorlogsgraf is eindelijk bekend en vaak ook de oorzaak van de ondergang. Gezocht wordt nog naar tientallen verdwenen onderzeeboten, waaronder de Nederlandse O 13.

1 / 1 Sinds 25 juni 1940 is de onderzeeboot O 13 ‘still on patrol’. (Foto archief KM) Sinds 25 juni 1940 is de onderzeeboot O 13 ‘still on patrol’. (Foto archief KM)