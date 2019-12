WinterWelVaart Groningen vestigt bezoekersrecord Facebook

Twitter

Email GRONINGEN 22 december 2019, 22:01

Het festival WinterWelVaart in Groningen trok in het weekend tot en met 22 december 36.000 mensen; een record, want vorig jaar en in 2017 werd het aantal bezoekers geschat op 30.000.

1 / 1 Meer WinterWelVaart-bezoekers dan in voorgaande jaren leefden zich uit op twintig historische klippers, coasters, schoeners en tjalken aan de Hoge, Lage en Kleine der A. (Foto Knelis - WinterWelVaart) Meer WinterWelVaart-bezoekers dan in voorgaande jaren leefden zich uit op twintig historische klippers, coasters, schoeners en tjalken aan de Hoge, Lage en Kleine der A. (Foto Knelis - WinterWelVaart)

De organisatie denkt dat de stijging te danken is aan het nieuwe sfeervolle podium bij museumcafé Het Pomphuis, pal achter het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Ook het mooie weer op vrijdag en zaterdag heeft bijgedragen aan het succes. WinterWelVaart is uitgegroeid tot een traditie in de donkere periode voor kerst. Steeds meer organisaties verzorgen een deel van de programmering. Aan deze editie hebben ongeveer 90 vrijwilligers tussen 16 en 76 jaar meegewerkt.

Muziek en theater

Na de openingsact van muziek- en theatergroep Het Kanaal op vrijdagmiddag, stroomden de bezoekers vrij snel, en in grote aantallen, toe richting de meer dan twintig historische klippers, coasters, schoeners en tjalken aan de Hoge, Lage en Kleine der A. Steernvanger begon benedendeks op de Atalanta met Groningstalige Indyrock, Them Dirty Dimes speelde drie keer de Nicolaas Mulerius plat en in het Zeezingcafé op de Averechts haakte jong en oud in op ‘het kleine café aan de haven’ en ‘daar was laatst een meisje loos’.

Tijdens het sterke (zee-)verhalencafé in het Noordelijk Scheepvaartmuseum werd publiek getrakteerd op muziek, poëzie en natuurlijk sterke verhalen onder leiding van presentator Anne Jan Toonstra.

Wintermarkt en kunstroute

Op de kades was het druk en gezellig en er werden goede zaken gedaan op de wintermarkt met zachte schapenvachten, kleurrijke kerststerren, exclusieve sieraden, biologische zeep en veel andere handmade producten. De standhouder met zelfgemaakte Groninger fudge was al na vier uur volledig door de voorraad heen. Door ’s nachts door te werken, kon ze zaterdag en zondag weer met een nieuwe lading op de markt staan. Ook de deelnemers aan de Sterrenbeeld Kunstroute spreken van een groot succes, er was veel geïnteresseerd publiek en er werd ook werk verkocht.

De collega’s van werf Wolthuis uit Sappemeer laten onze bezoekers ervaren hoe je klinknagels slaat #wwv19 https://t.co/AS5XDj0XfO — WinterWelVaart (@winterwelvaart) December 22, 2019

Historische schepen

Nieuwsgierige bezoekers keken uitgebreid op en in de schepen of maakten een rondvaart op directievaartuig Emma, platte bol Beppe Baukje of het Gronings Veer. Het Noordelijk Scheepvaartmuseum was het hele weekend gratis toegankelijk. Het museum is samen met buurtvereniging A-Kwartier en de Vereniging Historische Zeilvaart Groningen de drijvende kracht achter het evenement.

Instagramwaardig

Bezoekers maakten met groothoeklens of mobieltjes het hele weekend ontelbare foto’s. Vooral de A-Brug en Vissersbrug bleken op Instagram weer de favoriete spot voor de vele (amateur) fotografen. (DvdM)