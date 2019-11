Schuttevaer Premium Liefhebbers levende maritieme historie bijeen in Den Helder Facebook

Twitter

Email Den Helder 21 november 2019, 14:35

De Traditionele Schepenbeurs in Den Helder trok 8, 9 en 10 november enkele honderden bezoekers minder dan het voorgaande jaar, maar beursorganisator en manager Jet Sluik is desondanks dik tevreden over de vierde editie van het evenement. En zeker nu bekend is gemaakt dat EOC Scheepsverzekeringen ook in 2020 als hoofdsponsor zal fungeren, kijkt zij nu al uit naar de volgende editie.