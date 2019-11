Schuttevaer Premium Herdenking ramp met de Simon Bolivar in 1939 Facebook

ORANJESTAD 16 november 2019, 16:45

De Maritieme Vereniging Curaçao heeft in het kader van de ramp met het KNRM-passagiersschip Simon Bolivar, nu 80 jaar geleden, een tentoonstelling ingericht in het Maritiem Museum in Oranjestad met werk van de zeeschilder Fred Boom.

1 / 1 Twee Duitse zeemijnen brachten de Simon Bolivar tot zinken, maar de schoorstenen bleven boven water. (Foto collectie Johan van der Wal) Twee Duitse zeemijnen brachten de Simon Bolivar tot zinken, maar de schoorstenen bleven boven water. (Foto collectie Johan van der Wal)