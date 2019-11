Seute Deern total loss Facebook

BREMERHAVEN 07 november 2019, 12:55

Het eind augustus in Bremerhaven gezonken historische zeilvrachtschip Seute Deern is zo goed als total loss.

Dat blijkt uit een rapport dat onderzoekers hebben opgesteld. Er is 32 miljoen euro nodig om het schip te herstellen. De berging na het zinken als gevolg van het uitvallen van de 24/7 bijstaande lenspompen kostte 1,1 miljoen euro. In februari was al eens brand uitgebroken in het restaurant aan boord.

Volgens de onderzoekers moeten de buitenhuid, de kiel en de benedendekse ruimtes voor 100% worden afgeschreven. Over het geheel is het schip voor 75% total loss.

Het schip was al jaren een zorgenkindje. In de Kreiszeitung zegt de eerste directeur van het Schiffahrtsmuseum dat het schip, achteraf bezien, al jaren in een droogdok had moeten liggen. ‘Maar achteraf is altijd makkelijk’, aldus de 81-jarige Detlev Elmers, ‘in het dok had het beschermd kunnen worden tegen boormosselen en de elementen. Op dat idee is indertijd niemand gekomen. En in het water zag het er nu eenmaal beter uit.’ (WdN)