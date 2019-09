75 jaar na het Schepenkerkhof Maasbracht (video) Facebook

Op 30 september 1944, 75 jaar geleden, voltrok zich in Maasbracht de grootste scheepsramp van Nederland: de Duitse bezetters brachten in de haven 240 binnenvaartschepen tot zinken.

1 / 1 Archieffoto schepenkerkhof Maasbracht. (Bron: geschiedenis24.nl) Archieffoto schepenkerkhof Maasbracht. (Bron: geschiedenis24.nl)

De oorlog was nog niet voorbij, het was te gevaarlijk voor de schippers om de Maas te bevaren. Na een waarschuwing aan schippersfamilies om het schip te verlaten klonken achter elkaar explosies. Sprengcommando’s brachten systematisch met dynamiet alle vaartuigen tot zinken. Ontredderd zochten schippers en hun families een goed heenkomen. Ruim duizend mensen werden door de Duitse bezettingsmacht gedwongen hun schip en dus hun bedrijf en (t)huis te verlaten. Zij vonden veelal een onderkomen aan de wal. Over een lengte van twee kilometer was de verwoesting compleet.

In het kader van 75 jaar Bevrijding organiseren de Stichting Science and Industry uit Maastricht, het Maas Binnenvaartmuseum en de Heemkundevereniging Maasbracht maandag 30 september om 19.30 uur de herdenking van ‘Het Schepenkerkhof’ in het Maas Binnenvaart Museum, Havenstraat 12, Maasbracht.

De gebeurtenis van het schepenkerkhof is in opdracht van de gemeente vastgelegd in de documentaire ‘Het Schepenkerkhof’ die bij de 70-jarige herdenking op 27 september 2014 is de documentaire in première gegaan. (Bron: YouTube.com)

Twee lezingen

Burgemeester Stef (S.H.M.) Strous van de gemeente Maasgouw zal een toelichting geven over 75 jaar bevrijding van zijn gemeente.

De herdenking bestaat uit twee lezingen en een speciaal ingerichte tentoonstelling over deze ramp. Onder de titel ‘Limburgse scheepvaart: destructie en naoorlogs herstel’ vertelt William Buil, voorzitter Stichting Science and Industry uit Maastricht, over de ontwikkeling van de infrastructuur: de kanalisatie van de Maas en de havens in Limburg. Hoe Maasbracht zich ontwikkelde van een klein agrarisch dorp tot een belangrijk schipperscentrum. William Buil gaat in op de gevolgen van het Schepenkerkhof: 240 onbruikbare schepen, havens geblokkeerd, geen doorvaart op de Maas en ruim duizend mensen dak- en werkloos.

Direct na het einde van de Tweede Wereldoorlog had Nederland grote behoefte aan energie en bouwgrondstoffen. De spreker geeft aan dat Limburg meer dan ooit het kloppende hart wordt van Nederland in de naoorlogse jaren. William Buil toont de ontwikkeling en het belang van de binnenvaart in die periode voor de wederopbouw van ons land.

Wat er gebeurde

Het tweede deel wordt verzorgd door de historicus Jack Forschelen uit Thorn. Hij vertelt wat er op die bewuste dag gebeurde in de haven van Maasbracht en wat dit voor gevolgen had voor de betrokken schippersfamilies en voor de lokale – overwegend boerenbevolking – van Maasbracht en Brachterbeek.

Bij deze herdenking is door vrijwilligers van het Maas Binnenvaartmuseum een tentoonstelling ingericht over het Schepenkerkhof. Er is onder meer een maquette van de scheepsramp te zien, deze is ontworpen door de heer Jac. Linssen. Bij de maquette zijn alle schepen, die tot zinken zijn gebracht, opgetekend.

De toegang is gratis. Aanmelden voor de herdenking bij: noud1zee13@gmail.com (DvdM)