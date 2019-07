Schuttevaer Premium Opnieuw plundering van oorlogswrakken in Azië Facebook

DEN HAAG 17 juli 2019, 12:01

Opnieuw zijn in Zuidoost-Azië wrakken van Nederlandse marineschepen geplunderd. Dit heeft het ministerie van Defensie de Tweede Kamer laten weten. Deze keer gaat het om de onderzeeboten O 16 en de K XVII, die beide in december 1941 in de Golf van Siam verloren zijn gegaan.