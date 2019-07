Schuttevaer Premium Duikrobots gaan goudschat ophalen uit wrak WOII Facebook

DONEGAL 14 juli 2019, 10:42

Atlantic Subsea Ventures (ASV) is met het grote duikondersteuningsvaartuig North Sea Giant begonnen met de berging van enkele tonnen aan goud uit het wrak van het passagiersschip Empress of Britain. Dat verging op 28 oktober 1940 ten westen van Ierland in diep water.