Scheepseigenaren in opstand tegen sluiting Koningspoort

ROTTERDAM 06 juni 2019, 13:27

Scheepseigenaren in de regio Rotterdam komen in opstand tegen de sluiting van de karakteristieke scheepshelling Koningspoort in het centrum van Rotterdam. Met de manifestatie ‘Help de werf verzuipt’ geven ze hier Twee Pinksterdag uiting aan.