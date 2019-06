Schuttevaer Premium Ramschip droog in monumentaal dok Facebook

Twitter

Email Den Helder 03 juni 2019, 16:35

Het ramschip Schorpioen is onlangs drooggezet in het monumentale Dok 2 op de voormalige Rijkswerf Willemsoord in Den Helder. Dit om inspectie-, reparatie- en onderhoudswerk te kunnen uitvoeren aan het onderwaterschip.

1 / 1 Het ramschip Schorpioen in Dok 2 op het Willemsoordcomplex. (Foto PAS Publicaties) Het ramschip Schorpioen in Dok 2 op het Willemsoordcomplex. (Foto PAS Publicaties)