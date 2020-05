Schuttevaer Premium ‘Machinekamer van de Toekomst’ krijgt vorm bij Marin Wageningen Facebook

WAGENINGEN 16 mei 2020, 08:16

Bij het Marin in Wageningen wordt al enige tijd hard gewerkt aan de inrichting van de ‘Machinekamer van de Toekomst’. Het is een van de activiteiten die het maritiem research instituut samen met onderzoekspartners TNO, de Technische Universiteit Delft en de HAN University of Applied Sciences (tot voor kort Hogeschool Arnhem en Nijmegen) ontplooit om de CO2-uitstoot te minimaliseren. Eind volgend jaar moet de machinekamer klaar zijn.