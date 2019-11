Geluidseisen nog minder dwingend Facebook

Als een schip van vóór 1976 aan de versoepelde geluidseisen voldoet, wordt verondersteld dat de eigenaar ook aan de internationaal vastgelegde ‘inspanningsverplichting’ heeft voldaan. Voor die ‘praktische en pragmatische werkwijze’ kiest de inspectiedienst ILT bij handhaving van de technische eisen in de binnenvaart.

Minister: ‘Scherpe kanten technische regelgeving voor kleine schepen verzachten’

Inspectie ILT kiest voor ‘praktisch en pragmatisch’

Door Dirk van der Meulen

Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer. De internationale regelgeving voor de (kleine) binnenvaart staat woensdag 6 november op de agenda van het Algemeen Overleg (AO) Maritiem, van de minister met de Vaste Kamercommissie. Opnieuw, want de bewindsvrouw kreeg tijdens het recente begrotingsdebat al twee Kamerbreed gesteunde moties voor behoud van het kleine schip aan haar broek.

‘Uw zorgen over het kleine schip zijn mij bekend en ik ben bezig steun te verwerven bij mijn buitenlandse collega’s om de scherpe kanten van de technische regelgeving voor de kleine schepen te verzachten’, schrijft Van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer in aanloop naar het AO Maritiem. ‘Vooruitlopend hierop heb ik het onderwerp al laten agenderen voor de eerstvolgende vergadering van de CCR, eind november.’

Geluidsbelasting

Bij de bouw van oudere schepen was er geen aandacht voor geluidsbelasting. Daarom hebben eigenaren van dergelijke schepen in het verleden zelf al voldoende maatregelen genomen om het geluidsniveau te reduceren, legt de minister de nieuwe werkwijze van ILT uit. ‘Deze inspanning uit het verleden wordt door de voorgestelde werkwijze meegenomen. De werkwijze is ook besproken met de sector, die positief heeft gereageerd op de voorgestelde aanpak. De ILT heeft hiervoor een instructie voor de certificerende instanties opgesteld’, aldus minister Van Nieuwenhuizen.

In het recente begrotingsdebat van Infrastructuur en Waterstaat vroeg SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan de minister wat zij gaat doen om te voorkomen dat geluidseisen de kleine schepen de das omdoen. In haar brief aan de Tweede Kamer antwoordt Van Nieuwenhuizen: ‘In de afgelopen jaren zijn op Nederlands initiatief de internationale geluidseisen voor bestaande schepen van voor 1976 versoepeld. Deze schepen kunnen niet aan dezelfde eisen voldoen als nieuwe schepen. Daarom mogen bestaande schepen de normen voor respectievelijk de woon- en slaapruimten met 5 tot 10 dB(A) overschrijden, als er maar wel maatregelen zijn getroffen die redelijkerwijs binnen de mogelijkheden liggen.’

Zand erover

In reactie op de nieuwe verruimde normering in 2017 stelde schippersbond ASV dat het ‘echt nog geen oplossing’ was. Onder meer dat ‘redelijkerwijs’ riep vragen op. Worden na 1 april 2020 overschrijdingen gemeten, dan dient de scheepseigenaar volgens de versoepelde regels te doen wat ‘redelijkerwijs van hem mag worden verwacht’ om het geluid verder terug te dringen. Op dat ‘redelijkerwijs’ geeft de voorgestelde aanpak van ILT nu een verdere verduidelijking. Zand erover, lijkt de conclusie.

Voor probleemgevallen is er dan altijd nog de hardheidsclausule, maar daar wordt in de praktijk geen gebruik van gemaakt. Op aandringen van de Tweede Kamer is minister Van Nieuwenhuizen samen met de sector bezig om de bestaande procedure voor de hardheidsclausule beter toegankelijk te maken. ‘Zo ben ik de indiening van de aanvraag aan het vergemakkelijken’, schrijft ze. ‘De brancheorganisaties hebben toegezegd hun achterban te wijzen op de mogelijkheid om via de hardheidsclausule een uitzondering te krijgen op de technische regels en zij roepen hun leden op hiervan gebruik te maken. Mijn ministerie heeft de sector uitgenodigd binnenkort weer bijeen te komen om de voortgang te bespreken.’

Digitale documenten

De Nederlandse inzet in internationaal verband heeft volgens Van Nieuwenhuizen ook bijgedragen aan een aantal andere belangrijke ontwikkelingen in de regelgeving. Onder Nederlands voorzitterschap van Cesni, het Europees comité voor de opstelling van standaarden in het vervoer over water, zijn deze maand de standaarden voor de nieuwe bemanningsdocumenten, zoals dienstboekjes en het vaartijdenboek, vastgesteld. Voor het eerst komen er digitale documenten, meldt de minister. ‘Dit is een stuk gebruiksvriendelijker dan de huidige papieren documenten en maakt de controle tevens een stuk eenvoudiger.’

DEN HAAG Twee moties voor het behoud van de kleine binnenvaart, twee weken eerder ingediend door PVV en SP bij de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat, zijn dinsdag 29 oktober in de Tweede Kamer aangenomen.

PVV-Tweede Kamerlid Roy van Aalst constateerde in zijn motie dat ‘de kleine binnenvaart op het punt staat om te vallen’, cijfers van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) maken de snelle krimp van de vloot kleine schepen duidelijk. Intussen spreken verladers hun zorgen uit over het wegvallen van de kleine binnenvaart. ‘Nederland kan niet zonder kleine binnenvaart’, volgens Van Aalst. Daarom verzocht hij de regering ‘voor 31 december 2019 stappen te zetten die ervoor zorgen dat het beroep van schipper in de kleine binnenvaart niet verdwijnt’. Met die opdracht aan minister Cora van Nieuwenhuizen stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in.

Hardheidsclausule

SP-Kamerlid Cem Laçin maakt zich zorgen over ‘een omgekeerde modal shift door het verdwijnen van de kleine binnenvaart’. Dat zal volgens hem nog erger worden als de Nederlandse binnenvaartvloot per 1 januari 2020 wordt geconfronteerd met een set eisen waar schepen met een bouwjaar van voor 1976 aan moeten voldoen. Aangezien TNO al concludeerde dat bijna geen enkel schip van voor 1976 aan die (geluids)eisen kan voldoen, ziet Laçin de kleine binnenvaartvloot bedreigd in haar voortbestaan. In zijn motie, die door de Tweede Kamer in meerderheid werd gesteund, verzoekt hij de regering ‘voor 1 januari 2020 een werkbare hardheidsclausule in te stellen waarmee de diversiteit van de binnenvaartvloot behouden blijft en de kleine binnenvaart kan blijven bestaan’.