Schuttevaer Premium Fiscus laat Luxemburgse Rijnvarenden even met rust Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 08 april 2020, 08:53

De Belastingdienst ‘pauzeert’ tijdelijk de invordering van premies volksverzekeringen bij Rijnvarenden, die – volgens de dienst onterecht – vrijstelling hebben gevraagd omdat ze via hun werkgever in Luxemburg verzekerd zouden zijn. Na uitspraken van het College van Beroep en het Gerechtshof Den Bosch, waarover Schuttevaer eerder schreef, is het overigens de vraag met welk recht de Belastingdienst verzekerde Rijnvarenden in Luxemburg überhaupt nog lastig valt.