Roemeense welkom als EU-commissaris Transport

De Roemeense Europarlementariër Adina Vălean (51) wordt de nieuwe EU-commissaris voor Transport, als het aan aankomend commissievoorzitter Ursula von der Leyen ligt. Bronnen rond de Duitse politica melden dat de keuze op Vălean is gevallen omdat ze veel ervaring heeft in de Europese politiek, ook op het vlak van transportbeleid.

De Roemeense Europarlementariër Adina Vălean (51) wordt vrijwel zeker de nieuwe EU-commissaris voor Transport. (Foto Europese Parlement)

De nieuwe Roemeense regering stelde eerder op de dag naast Vălean ook Siegfried Muresan voor als kandidaat. Von der Leyen heeft ze meteen geïnterviewd. Beiden deden het goed, maar mede omdat ze evenveel mannen als vrouwen in haar team wil, werd het Vălean. Het lid van de christendemocratische Europese Volkspartij (EVP) is nu voorzitter van de industriecommissie in het parlement.

Het team van Von der Leyen is nu bijna compleet. Zij aanvaardde vorige week al de kandidaten die Frankrijk en Hongarije aandroegen. Alleen de Britten hebben nog geen commissaris voorgedragen.

De juridische commissie van het Europees Parlement gaat nu beoordelen of bij de Franse, Hongaarse en Roemeense kandidaat geen sprake is van belangenverstrengeling. Daarna moeten ze nog een hoorzitting doorstaan. De planning is dat het parlement de hele commissie eind november goedkeurt, zodat het team op 1 december kan beginnen. (ANP)