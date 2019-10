Moties Tweede Kamer: regering moet kleine binnenvaart redden

helaas heeft de kleine binnenvaart geen toekomst meer.

de laatste nieuwbouw dateert van 2002 .

met de huidige tarieven is er geen nieuwbouw mogelijk en zonder dat geen toekomst.

en dat kan de binnenvaart deels zichzelf aanrekenen.

het in de vaart houden van de oudere schepen is op.lange termijn geen oplossing .

Binnenvaart ondernemers zijn allemaal aparte eilandjes en het woordje samenwerking zijn ze bang voor .

ik vrees dat het te laat is

Robert Jorritsma