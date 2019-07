Caroline Nagtegaal lid van EP-transportcommissie Facebook

De Rotterdamse Europarlementariër Caroline Nagtegaal (VVD) is donderdag 4 juli verkozen in de Commissie Vervoer en Toerisme (TRAN) van het Europees Parlement, waar ze namens de centrum-liberale fractie RENEW het woord zal voeren.

Caroline Nagtegaal: 'Veel werk te doen voor Nederlandse transportsector in Europa.' (Foto VVD)

Nagtegaal stelde haar verkiezingscampagne volledig in het teken van de behoeftes van de transportsector. Die kent ze door en door, nadat ze jarenlang werkte voor luchthaven Schiphol en Havenbedrijf Rotterdam.

‘Er is ongelooflijk veel werk te doen om barrières voor de Nederlandse transportsector weg te nemen. Zij zijn de locomotief van onze economie. Betere regelgeving, een meer gelijk speelveld, gerichte investeringen in strategische infrastructuur, het is allemaal hard nodig. Dat ik daarmee nu aan de slag kan vind ik geweldig’, aldus Nagtegaal.

De komende weken verdelen Europarlementariërs het werk. Nagtegaal: ‘Deze tijd is belangrijk. Het is veel werk achter de schermen, wat bepaalt waar je de komende jaren echt je tanden in kunt zetten. Ik wil dossiers waarmee ik het verschil kan maken voor de vele harde werkers en ondernemers in en rond de transportsector. Dit is daarvoor een heel mooi begin.’

Naast de Transportcommissie, neemt Caroline Nagtegaal zitting in de Economische en Monetaire Commissie. In deze commissie nam Nagtegaal in de vorige periode ook deel. (DvdM)