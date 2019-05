Schuttevaer Premium Rechtbank spreekt ADM-krakers vrij Facebook

Twitter

Email AMSTERDAM 13 mei 2019, 14:50

De acht mensen die begin dit jaar zijn aangehouden bij de ontruiming van het gekraakte ADM-terrein in Amsterdam zijn vrijgesproken. De rechtbank oordeelde dat niet voldoende duidelijk is geworden of ze daadwerkelijk een bevel hebben genegeerd om het terrein te verlaten.