Waterbouwer Bas Reedijk (Bam) wint Prins Friso Ingenieursprijs

DELFT 05 maart 2020, 00:27

Ir Bas Reedijk (57), hoofd van de afdeling Water van Bam Infraconsult, is woensdag 4 maart verkozen tot Ingenieur van het Jaar 2020. Hij ontving de zesde Prins Friso Ingenieursprijs bij De Oude Bibliotheek Academy in Delft, in het bijzijn van HKH Prinses Beatrix en HKH Prinses Mabel.