Jan Valkier  (Anthony Veder) Havenman van het Jaar 2019

Email ROTTERDAM 09 december 2019, 00:35

De Stichting Havenman/-vrouw van het Jaar in Rotterdam heeft ceo Jan Valkier van rederij Anthony Veder gekozen tot Havenman van het Jaar 2019.

Jan Valkier is in Rotterdam de 39e havenondernemer op rij. (Foto Stichting Havenman/-vrouw)

Tankrederij Anthony Veder, een van Nederlands grootste rederijen, is gespecialiseerd in het vervoer van vloeibare gassen. De in het Rotterdamse Scheepvaartkwartier gevestigde onderneming speelt een voortrekkersrol in de distributie van LNG, het vloeibare gas dat als alternatief voor stook- en dieselolie ook in opkomst is als brandstof voor de scheepvaart.

Vlootuitbreiding

Aanleiding voor de onderscheiding Havenman van het Jaar 2019 is de belangrijke vlootuitbreiding die Anthony Veder realiseerde. Dit jaar kenmerkte zich door de aankoop van een aantal LNG-tankers en aanbestedingen bij werven voor nieuwe tankers. Ook voorzag Anthony Veder de eerste cruiseschepen van LNG als brandstof, een mijlpaal in de ontwikkeling van een schonere scheepvaart.

Jan Valkier is de 39e havenondernemer op rij die de sinds 1981 bestaande onderscheiding, destijds ingesteld door de voormalige Rotterdamse havenpersclub Kyoto, krijgt uitgereikt. Hij wordt de opvolger van Wick Bornet, oud-directeur van ZHD Stevedores, de nog fungerende Havenman van het Jaar 2018.

Jan Valkier (1962) studeerde aan de Erasmus Universiteit en werkt sinds 1992 voor Anthony Veder, eerst als commercieel directeur en vanaf 1999 als ceo. Hij is als bestuurslid actief in de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en neemt deel in het netwerk van Rotterdam Maritime Capital of Europe.

Penning en oorkonde

De onderscheiding zal Jan Valkier, geheel naar traditie, worden uitgereikt op de tweede maandagavond van het nieuwe jaar, op 13 januari 2020, tijdens een feestelijke bijeenkomst aan boord van de Smaragd. Op die avond zal voorzitter Frank de Kruif van de Stichting Havenman/vrouw van het Jaar bij de uitreiking van penning en oorkonde uitgebreid ingaan op de overwegingen om Jan Valkier te benoemen tot Havenman van het Jaar 2019.

De Stichting Havenman/-vrouw van het Jaar bestaat uit een bestuur van vier voormalige leden van Havenpersclub Kyoto, zijnde onafhankelijke journalisten, de drie laatst gekozen Havenmannen, het laatst gekozen Jong Haventalent en drie sponsoren van de Stichting Havenman/vrouw van het Jaar. (DvdM)