Nigeria en Kameroen investeren in veiligheid scheepvaart

Email LAGOS 25 juli 2020, 11:44

Met het overnemen van de controle over alle ankerplaatsen in de wateren van Nigeria door de federale regering van Nigeria en de inzet van twee in Amerika gekochte patrouilleboten door Kameroen willen de regeringen van de grootste landen aan de Golf van Guinee de veiligheid van de scheepvaart verhogen. Piraten zijn de laatste maanden weer erg actief in het gebied.

1 / 1 De Hoop leverde eind 2019 de Abuja op waarmee piraterij wordt bestreden. (Foto De Hoop) De Hoop leverde eind 2019 de Abuja op waarmee piraterij wordt bestreden. (Foto De Hoop)