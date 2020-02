Schuttevaer Premium Piraten overvallen Maersk Tema Facebook

GOLF VAN GUINEE 16 februari 2020, 20:24

Het containerschip Maersk Tema (5000 TEU) is vrijdag 14 februari in de Golf van Guinee overvallen door piraten. Twee gewapende piraten slaagden er in aan boord te komen.