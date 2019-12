Schuttevaer Premium Piraten vallen schepen aan in Gabon: kapitein gedood Facebook

LIBREVILLE 22 december 2019, 22:49

Piraten hebben in de nacht van zaterdag op zondag vier schepen aangevallen in de haven van Libreville in Gabon. Een kapitein uit Gabon werd daarbij gedood en vier Chinese werknemers ontvoerd, zei de regering zondag 22 december.