Piraterij-verdachte uitgeleverd aan Nederland

Een Nigeriaan die ervan verdacht wordt in 2018 een Nederlands schip te hebben gekaapt, is uitgeleverd aan Nederland. De man wordt na zijn aankomst op Schiphol vastgezet. Dat heeft een woordvoerder van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie laten weten. De man is vorig jaar december in Zuid-Afrika aangehouden.