Piraten kapen Blue Marlin van Boskalis

PAPENDRECHT 07 mei 2019, 13:12

Het zware-ladingschip Blue Marlin van Boskalis is zondag 5 mei op circa 80 mijl afstand van Equatoriaal Guinee enige tijd gekaapt geweest. Dat heeft Boskalis bekendgemaakt.

Na het lossen van een lading in de wateren van Equatoriaal Guinee was de Blue Marlin zondag volgens planning vertrokken met bestemming Malta. In de loop van de middag werd het schip volgens Boskalis vanaf een zodiac geënterd door meerdere gewapende piraten. Alle 20 bemanningsleden van de Blue Marlin wisten zich in veiligheid te stellen in de citadel. Deze zwaar beveiligde ruimte in het schip is uitgerust met communicatiemiddelen en een noodrantsoen.

Na alarmering van de autoriteiten van Equatoriaal Guinee en de NAVO-missie MDAT-GoG (Maritime Domain Awareness for Trade – Gulf of Guinea), zijn direct twee helikopters vanuit Equatoriaal Guinee gemobiliseerd, gevolgd door een schip van de marine van Guinee en een van de Spaanse marine, deel uitmakend van de MDAT-GoG-missie.

Bij daglicht, maandagochtend is de Blue Marlin door mariniers geënterd en volledig doorzocht. Daarbij zijn geen piraten aangetroffen en is de bemanning bevrijd uit de citadel. De bemanningsleden verkeren in goede gezondheid. Volgens Boskalis hebben de piraten aan boord van de Blue Marlin veelvuldig geschoten en schade aangericht op de brug, waardoor het schip onbestuurbaar is. Het bevond zich dinsdag 7 mei op circa 40 mijl afstand van Equatoriaal Guinee in internationale wateren.

Na de bevrijding zijn de marineschepen vertrokken met achterlating van vijf gewapende beveiligers aan boord van de Blue Marlin. Boskalis heeft inmiddels een zeesleepboot gemobiliseerd om het schip naar een veilige locatie te brengen.

CEO Peter Berdowski van Boskalis is blij dat geen slachtoffers zijn gevallen. ‘Ik wil mijn complimenten uitspreken naar onze bemanning voor hun uiterst professionele en adequate optreden in deze levensgevaarlijke situatie. Tevens wil ik mijn grote dank uitspreken aan de marine van Equatoriaal Guinee voor hun snelle en daadkrachtige handelen, alsook aan de Spaanse marine voor hun assistentie via MDAT-GoG. Door hun optreden kon deze kaping snel worden beëindigd en zijn onze collega’s in veiligheid gebracht.’ (PN)