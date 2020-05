Schuttevaer Premium Rijksoverheid zoekt 25 matrozen Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 26 mei 2020, 20:36

De Rijksoverheid is in verband met uitbreiding van de personele capaciteit op zoek naar 25 nieuwe matrozen. Je krijgt eerst een jaarcontract, bij voldoende functioneren wordt deze omgezet in onbepaalde tijd. Je gaat als matroos tussen de € 1.991 en € 2.737 (bruto) per maand verdienen.