Schuttevaer Premium Rechter: schepen van Greenpeace zijn pleziervaartuigen Facebook

Twitter

Email AMSTERDAM 17 februari 2020, 23:17

De drie actieschepen van Greenpeace vallen onder de categorie ‘pleziervaartuigen’. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald in een uitspraak over verplichte aansluiting bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij.

1 / 1 De Arctic Sunrise wordt door pleziervaartuigen opgewacht bij aankomst uit Rusland in Amsterdam in 2014. (Archieffoto Greenpeace) De Arctic Sunrise wordt door pleziervaartuigen opgewacht bij aankomst uit Rusland in Amsterdam in 2014. (Archieffoto Greenpeace)