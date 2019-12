Schuttevaer Premium Roemeense schipper vaart zonder geldige papieren Facebook

BRAKE (D) 02 december 2019, 13:03

Een Roemeense schipper op een Duits binnenvaartschip is zaterdag 30 november bij Brake betrapt op het varen zonder geldig vaarbewijs. De man viel op omdat hij zich tijdens zijn reis over de Hunte en de Weser niet bij de verkeerscentrale Bremen-Hunte Traffic had gemeld.