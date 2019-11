Raad van State maakt einde aan soap over keerverbod in gracht Facebook

Het jaren durende geschil over een keerverbod voor schepen op de Amsterdamse Singelgracht is waarschijnlijk ten einde. De Raad van State verwierp woensdag 6 november de bezwaren van omwonenden die handhaving van het keerverbod eisten.

1 / 1 Het grootste bezwaar van de rondvaartondernemers weggenomen, omdat ze nu hun gasten kunnen afzetten bij het Rijksmuseum en dan daar keren. (Archieffoto ‘t Smidje) Het grootste bezwaar van de rondvaartondernemers weggenomen, omdat ze nu hun gasten kunnen afzetten bij het Rijksmuseum en dan daar keren. (Archieffoto ‘t Smidje)

De Raad van State nam wel de kritiek over van rondvaartondernemers om het verkeersbesluit van de gemeente Amsterdam iets aan te scherpen. Daardoor hebben ze wat meer ruimte om hun meer dan 14 meter lange boten te keren bij het Rijksmuseum.

Kapot varen

De kwestie begon al begin 2015 toen het Amsterdamse gemeentebestuur besloot een keerverbod in te stellen voor langere boten op de Singelgracht tussen de Leidsebrug en de Museumbrug. Aanleiding daarvoor waren de bezwaren van omwonenden die klaagden over kapot varen van de walbeschoeiing en stank van de rondvaartboten.

Maar dit verbod hield geen stand bij de rechters. Daarom kwam er een aangepast keerverbod waarbij gedeeltelijk tegemoet werd gekomen aan de bezwaren van de rondvaartondernemingen. Volgens dit nieuwe besluit geldt er alleen nog maar een keerverbod voor alle boten op het gedeelte van de gracht tussen de Leidsebrug en de kruising met de Jan Luijkenstraat. Het verbod geldt gedurende het hele jaar. De rondvaartboten mogen wel keren tussen de Jan Luijkenstraat en de Museumbrug.

Afzetten bij Rijksmuseum

Daarmee is het grootste bezwaar van de rondvaartondernemers weggenomen, omdat ze nu hun gasten kunnen afzetten bij het Rijksmuseum en dan daar keren. Het voorgaande keerverbod verplichtte de boten om eerst nog een stuk door te varen naar een plek waar wel zonder problemen kon worden gekeerd. Maar de rondvaartondernemers stelden dat dit veel tijd kostte.

De omwonenden, verenigd in het Comité Singelgracht, bleven vasthouden aan het voorgaande keerverbod. Maar volgens de Raad heeft het Comité niet aannemelijk gemaakt dat er onvoldoende ruimte is om voor het Rijksmuseum te keren. Ook de overlast is niet aannemelijk gemaakt, aldus de Raad. (AvdW)