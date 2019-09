Schuttevaer Premium Rederij Eureka kan schadeclaim vergeten Facebook

DEN HAAG 19 september 2019, 15:15

Een schadeclaim van ruim 220.000 euro, vanwege het verlies van een aanlegplaats aan de Veerstoep in Dieren, is verworpen door de Raad van State. Rederij Eureka kwam met de schadeclaim in een geschil met de gemeente Rheden, waaronder Dieren valt.